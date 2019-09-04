民進黨立委陳明文昨(3日)傍晚傳出在高鐵遺失300萬現金找回，引發外界質疑為何會帶著這麼大筆現金。陳明文兒子澄清是要拿來去菲律賓開珍奶店用，有些錢是要跟台灣廠商購置器材及開戶用。但事發至今，陳明文人神隱、臉書未回應。記者致電國會辦公室轉傳真，服務處人員表示不清楚人在哪，也對此事無所知悉。

國民黨文傳會副主委黃子哲指出，陳明文申報的現金存款只有約240萬，根本不足3百萬，「這筆現金到底怎麼來的？」。且陳政廷說要去菲律賓創業，這筆錢除了買原物料及設備外，還要拿來做外幣開戶的費用。黃子哲質疑，一般外幣開戶多是用「美元」，而廖素惠明明有2萬6千多美元的外幣存款，為何沒提出來用，而是給新台幣？

事發至今，陳明文人神隱、臉書也未回應。記者致電國會辦公室，電話轉傳真，致電嘉義服務處，服務處人員表示不清楚人(陳明文)在哪，也對此事無所知悉，記者再致電陳明文委員手機，也未接通，形同找不到人。

陳明文臉書貼文，仍停留在9月2號，未見對300萬皮箱事件有所回應。(圖/截自陳明文臉書)

(中時電子報)