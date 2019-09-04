狂粉整型前後。(圖／翻攝自IG、微博)

狂粉散播不雅照。成功摧毀2偶像。(圖／翻攝自微博)

近日，網路流傳小傑尼斯團體「HiHi Jets」成員不雅照，而拍攝者竟是粉絲，這名日本女孩是作間龍斗私生飯，因為長相普通一直被偶像忽視，就跑去整型變成正妹，回頭勾搭偶像和其隊友，並曝光床照成功復仇，超狗血劇情，讓網友都大開眼界。

這名女孩是16歲成員作間龍斗的私生飯，跟蹤行徑讓他很厭惡，加上長相普通被偶像忽視，讓她決定去整型，變成大美女的她，開始接近作間18歲的隊友橋本涼，期間還透過橋本再次搭訕作間，而他也沒發現這個女孩就是之前入侵自己生活的狂粉。

女孩成功色誘2人，並發生關係，作間後來發現女孩是自己私生飯，加上自己和橋本都是她備胎，決定與她斷絕聯絡，不過橋本仍放不下繼續交往，之後女孩曝光作間喝醉酒照片和橋本涼的床照，並在IG開直播，認了照片是在她家拍攝，表示2人都沒有是藝人意識，才刻意散播床照，還強調手上有很多照片，成功摧毀兩個偶像。

(中時電子報)