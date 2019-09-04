桃園會展中心統包工程 招標開跑

經濟部及桃園市政府合作開發的桃園會展中心統包工程，今天在桃園晶悅國際飯店舉辦招標說明會，桃園會展中心規畫位於機場捷運A19站旁，面積約2.87公頃，預估經費為41億元，將以會議為主、展覽為輔，全區包括國際會議中心、國際展覽館等。

桃園市長鄭文燦表示，桃園會展中心是桃園工商發展必要的設施，也是對航空城計畫，帶動會展產業的火車頭，更是青埔地區的地標。他上任後積極爭取桃園會展中心開工，很幸運去年完成此計畫核定。

他也說，桃園會展中心由經濟部主辦、市府代辦，預計興建2棟建築，包含會議中心、展覽中心，其中會議中心有8個會議室，最大可容納2000人，可以辦會議、集會、演唱會。至於展覽中心則設計600席次，希望能夠充分利用。

此次招標的為「統包工程」的工程採購案，將採「公開招標」方式，採「最有利標」決標，履約期程採分段里程碑，第一階段35個月，預計2022年10月底優先完成展覽棟，另第二階段41個月預計2023年5月底完成會議棟及全案完成。將由11位委員召開評選會議，項目包含履約能力、設計完整性、BIM執行計畫、營建管理能力、價格組成之完整性及合理性、創意回饋等，以序位法評選出第1名優秀廠商。另外投標第1名將獲得優先議約權，第2名則有80萬元獎勵金，第3名50萬、第4名30萬。

(中時 )