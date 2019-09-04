「2019桃園地景藝術節」將在6日至22日舉行，「主展區」在八德區大湳森林公園，「副展區」桃園市立兒童美術館、西坡埤塘生態公園、溪濱公園及中大公園等處展出，預估吸引大量人潮，八德警方也公布交通疏導計畫，歡迎民眾參考。
八德警方表示，因附近停車空間有限，為避免停車不便或交通壅塞降低遊興，呼籲民眾儘量搭乘接駁公車、大眾運輸交通工具前往，相關乘車資訊可至「桃園2019地景藝術節」官方網站查詢或下載「桃園輕鬆GO」APP即時掌握旅遊資訊，另呼籲駕駛人遵守各路口執勤員警及義交指揮、疏導，嚴禁違規停車，共同維護交通安全與順暢。
另外今年的桃園地景藝術節展期橫跨3個週末假日，其中13日至15日為中秋節連假，預估湧入大量人、車潮，為避免造成現場交通壅塞，警方將於例假日及中秋節連假的上午9點至晚上9點，加派員警與義交執行交通疏導管制。
(中時 )
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