汐止交通問題難解，捷運汐止民生線又卡關，新北市長侯友宜4日在市政會議時表示，汐止交通問題中央跟台北態度很重要，目前中央只看到基隆要蓋輕軌，卻沒看到汐止需求，蓋輕軌無法解決汐止交通問題，如果捷運汐止民生線台北市暫緩，希望南港到汐止端可以先做，拉出一條廊道紓解交通壅塞問題。
為了解決汐止交通問題，新北市府目前已有5案交通工程定案，其中康寧街增設國道拿下入口匝道，目前還差性評委員審查，新北市交通局也呼籲中央能夠加速，希望盡早動工。
另吉林街拓寬問題，新北市城鄉局表示，案件正在內政部都市計畫委員會專案小組審查，通過後最快在年底大會通過，就能編列預算。
工務局表示，工務局會在12月先進場拓寬吉林街為7米道路，待明年都市計畫通過，成為計畫道路後，用地徵收，就能拓寬到16米。
另大同路交通紓解智慧系統也將上路，大同路、新台五路改善規畫也在進行中；同興路到明峰街新闢道路工程明年1月開工，2021年完工。新台五路南興街口增設左轉道則已經完工。
侯友宜會後受訪強調，解決汐止交通問題，台北跟中央態度很重要，新北會跟台北一起努力，合作不會有問題。
(中時 )
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