大巨蛋至今無法全面復工，但周刊報導，北市府與遠雄副董事長趙文嘉在8月一次會議後達成共識，遠雄對大巨蛋園區容留人數從「台建中心避難人數」14萬讓步至「環評人數」5萬9833人，也願意從「零權利金」變成訂定「超額盈餘條款」，力求年底通過都審、全面復工。而該會議上，市長柯文哲沒有親自出席，僅出面與趙文嘉致意，加上該場會議也有紙本記錄，頗有替自己製造不在場證明、阻絕外界「密室喬蛋」質疑的意味。

對此，柯文哲今早對大巨蛋年底可望全面復工、會見趙文嘉等消息，都沒正面否認。他直接表示，北市府與遠雄還是BOT合約甲乙方，那天開會，正好他還在辦公室，所以禮貌上向對方say hello，也跟對方說要配合，看如何把問題解決掉。

柯文哲也挑明，大巨蛋關鍵在於「人數不要多」，問題就比較好解決，他還是主張一開始人數6萬（指環評人數的5萬9833人），先開幕，以後的事以後再煩惱，總是大家有信心，要加人再加人，一開始就要14萬人，哪有可能？他態度是這樣，如果一開始目標設定6萬，跑個幾年沒問題，看運作純熟了，要加人再加人，但一開始堅持14萬，那公安就很難過嘛！

遠雄是否讓步、決定配合？柯文哲表示，他明白向對方說，北市府不可能放水，都審會又全程直播。

由於大巨蛋要全面復工，還需通過北市都審以及環評。擔任都審會主席的都發局長黃景茂受訪時則說，（復工）沒有一定、預設的期程，他過去主持大巨蛋都審已經4次了，都是以安全為第一考量；至於趙文嘉與市府的協商，黃稱他沒參與會議，不清楚。

(中時 )