以主演台劇「花系列」走紅的男星林煒，與港星龔慈恩結婚20年、育有一雙兒女，向來給外界穩定恩愛的感覺，沒想到今天他遭週刊曝光跟女總裁劉灼梅當街激吻，爆出婚外情，引發軒然大波，而這對銀色夫妻的關係也遭挖出檢視，兩人因工作分隔兩地，早各過各的，而林煒事後也認戀劉灼梅，透露夫妻子已分居2年，只差辦離婚手續。

狄志偉臉書po文。(翻攝自狄志偉臉書)

林煒被拍到當街激吻女總裁球友劉灼梅，事情爆出後坦言雖還沒跟星妻完成離婚但已分居，更說是老婆鼓勵他回來台灣生活的，認跟新歡已經交往3個多月，不過因為尚未正式恢復單身，這段情仍讓人有疑慮，而名嘴狄志偉也在臉書貼文討論此事，大嘆「都說這世上不會有愛情童話了！」、「難道是跟小三才有真愛嗎？」，但覺得如林煒這般被世人認為是「好男人」的人外遇，「退一步想這也是現今社會的縮影」，強調現今多少情侶、夫妻偷吃但只是沒被抓到而已，「所以看到這則新聞請不要太批判林煒」。

狄志偉透露林煒其實是龔慈恩的第二任老公，她曾嫁給富商，卻在秘密返台欲給老公驚喜時抓包另一半外遇，因此毅然離婚，直到遇見林煒覺得對方不會變心可託付，才又再婚，狄志偉回憶過去林煒受訪，說過老婆控制欲很強，有時關心與要求會讓他喘不過氣，甚至到大陸拍戲，有時不通知就直接回家，做老公的他開心是開心，但無形中也產生了壓力。

至於林煒的婚姻走到這一步，狄志偉認為「冰凍三尺非一日之寒」，而他與龔慈恩的真實關係，沒人比當事人更清楚，「原本也是有夫之婦的女企業家、高爾夫球球友，或許也知道他們夫妻之間的問題，才情不自禁地介入吧？」，而明星也是凡人，凡人有七情六慾，難免都有理性控制不了感性的時刻，「這都可能發生在你我身上，所以我不會批判，除非真的是慣犯」，話鋒一轉，狄志偉提到一個觀點，表示林煒被拍到跟女方親暱互動時很明顯沒設防，怎麼狗仔這麼剛好會去跟拍？語重心長揣測：「是你行為太乖張太不管別人，才讓身旁的人去爆料？或者是有心人去做這件事呢？」，但只能等待林煒夫妻後續的處理再說。

(中時電子報)