國民黨內「換瑜」傳聞不斷，傳黨中央陸續透過各種管道與郭陣營聯繫，甚至拋出若郭願留在黨內，不惜提供不分區第一名與國會龍頭為條件。對此，郭幕僚蔡沁瑜今天受訪表示，郭台銘一直很不屑齷齪的政治交換戲碼，若國民黨真的有空，應共同朝下架蔡政府目標來努力。

對於國民黨願以國會龍頭作為條件挽回鴻海創辦人郭台銘出走，文傳會代理主委程美華昨斷然否認此說法，強調國民黨不分區提名辦法須待10月才出爐，尚待作業，何來將郭列第一名、國會龍頭之事？

被問到黨中央有無聯繫，提到願給予郭台銘不分區第一名與國會龍頭，郭幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜上午受訪表示，此事如同看到團隊宮廷內鬥消息的感覺有點像，懇請如此精彩的宮廷內鬥，真的不要再上演，也不要再消費郭台銘。

蔡沁瑜拉高分貝重申，郭台銘一直很不屑齷齪的政治交換戲碼，若國民黨真的有空，彼此共同目標是下架蔡政府，應共同朝此方向來努力。

為了確認真相，媒體追問真沒有此事，蔡沁瑜連聲否認，強調完全沒有聽說，也不想去聽說。至於若黨中央提交換說，郭董有無可能心軟留在黨內，蔡說，郭台銘說的想法是，若要參選念茲念茲就是為讓台灣人民未來更好在奮鬥，職位對郭而言，都不是非常重要的事情，完全不會做任何考慮。

黨中央與黨主席吳敦義再三透露正透過各種管道再溝通，對此，蔡沁瑜回應，目前為止沒有聽說，也沒有特別在意國民黨所放出來的消息與任何動做。

(中時 )