繼上月26日新北市中和區內南里傳出屈公病例，今又傳出隔壁的福南里67歲女子確診，新北市衛生局研判，2人先前共同於國強嶺步道感染，除了加強病例住處周邊噴消，也已針對常進入國強嶺的8條步道進行管制，管制期間將定期進行環境噴消，降低蚊子密度。

衛生局指出，中和區福南里病例上月23日出現發燒、關節骨頭痛等症狀，29日再度就醫時通報疑似屈公病，確診後目前症狀已減緩在家休養，周邊接觸者尚無症狀，衛生局已針對病例住家全棟環境孳清與噴消，並於住家周圍半徑50公尺逐戶入內孳清與噴消。

衛生局長陳潤秋表示，由於國強嶺步道周邊多菜園，附近內南里、福南里居民常至該區域健行、種菜，雖經噴消與多次動員孳清，但因先天地理環境多蚊，研判仍有感染風險，為保障民眾健康，已針對附近居民常進入國強嶺的8條步道進行管制，管制期間將定期進行環境噴消以降低蚊子密度。

陳潤秋指出，屈公病是透過斑蚊傳播的疾病，感染後會出現發燒、關節骨頭痛、肌肉痛、紅疹等症狀，提醒近期曾至國強嶺步道及周邊環境活動的民眾，如出現疑似屈公病症狀，請盡速就醫或與中和區衛生所聯繫進行採檢。

(中時 )