台東縣焚化廠啟用相關預算，今天以記名表決通過。（莊哲權攝）

反對啟用焚化廠的民眾在議會大門口抗議。（莊哲權攝）

台東縣議會今天以記名方式表決垃圾焚化廠啟用預算案是否刪除，一大早就有反對啟用的民眾前往陳情，經表決結果，有10票反對刪除，8票同意刪除，7人棄權，也就是縣府可以啟用焚化廠，此結果令旁聽席的環保團體及民眾感到遺憾，有人甚至破口大罵「王八蛋」。

今天是台東縣議會臨時會的最後1天，也是焚化廠能否啟用的決戰日，縣議會大門口一早就聚集陳抗民眾，一邊是反對焚化廠啟用的抗議民眾，一邊是要求台東市垃圾掩埋場遷走的陳情民眾，而在議場內，縣議員還是針對此預算爭論不休。

會中，議員周達三提案刪除相關預算，議長吳秀華裁示記名表決，結果8票同意，10票反對，未能刪掉預算，通過台東縣焚化廠整修啟用預算，包括中央補助4.2億，縣府配合1.43億，共5.63億元預算，分5年編列，將以2年半修繕焚化廠後重啟。

此結果，讓環保團體及反對啟用的民眾感到遺憾，有部份反對的縣議員表示，未來還會持續抗議。

(中時 )