上月29日北市府召開大巨蛋都審會，在交通議題上，擔任主席的都發局長黃景茂不顧現場民眾反對聲音，一度欲直接通過，被質疑放水，最後黃不得不裁示下次會議再做決議。未料，事後台北市長柯文哲不但在媒體前酸抗議者「生雞卵無、放雞屎有」，事後市府高層還開檢討會，認為黃景茂當時沒有拿出專業擔當，柯還欲換掉他的主席位置。

柯文哲今早僅說，他的確有抱怨，電腦模擬要能完整解釋再進來審，不要都沒準備好就來審，那乾脆不要審，這遠雄也要負責。

黃景茂受訪時數度否認開檢討會是要檢討當天會議上「交通議題沒過關」，只是因為「任何事都要檢討」，且也否認市長有提到要換掉都審會主席一事，但弔詭的是，他又說檢討會要檢討的點是「當天交通專業委員都認為沒問題，但里長、議員認為有問題，現場有點亂，所以留待下次做確認」。

記者追問，為了什麼事情要檢討？黃景茂打模糊仗說，因為都審會後媒體報導很大，又說他放水，所以就要檢討，議場秩序要控制，這是主席的責任，應該讓議事順利、沒有衝突，大概是這樣子。

是否下次都審會，交通議題就會通過？黃景茂表示，就依照都審會共識決，他擔任主席也沒辦法說過就過，要尊重所有委員的意見，下次就下次再談。

(中時 )