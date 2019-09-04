郭柯王自從在823合體後，就沒有再同台公開活動，被外界解讀合作卡關，郭幕僚蔡沁瑜今天受訪表示，三方一直都認為不要用結盟這兩個字，應該是大家一起合作，思考對台灣好的規劃，「若外界認為三人合作已經熄火，我們就會想辦法把這把火再點燃一下」。

媒體追問，若三方結盟沒有行情，乾脆推郭台銘單獨參選？蔡沁瑜說，民調起起伏伏做參考，昨天有個說法稱三人拖太久沒有進一步發展，郭陣營很重視這部分聲音，若大家對三人合作有如此大的期待，也希望他們出來能改變台灣目前政治現狀，會往這個方向努力。

台北市長柯文哲日前說三方在823後有再碰過面，蔡沁瑜稱自己沒在現場，不清楚三方聊天內容，但大方向都是一致。

目前郭柯陣營出現「排王」勢力，不希望王金平參與聯盟，蔡沁瑜反問「到底從哪個點、線、面，觀察到目前團隊有排王氣氛，這點可能要先說明」，強調郭王一直以來對於台灣未來打拼都有共識，兩人是關公好兄弟，溝通管道順暢。

媒體詢問，有無就正副總統也有共識，蔡沁瑜指出，目前沒有談到這部分，舉凡國民黨或郭陣營，對職務分配一點興趣也沒有。她不清楚郭台銘副手的口袋名單有誰，也不知道郭台銘口袋有多深，但一定要考慮見光死，「很多事情若想要合作，希望能往順利方向進行，提早曝光對整件事情安排有所影響」。

傳出郭台銘副手條件之一是女性，蔡沁瑜說，目前沒有這方面考量，只要是有能力協助郭台銘，解決國政，都是廣納人才方向。

＃2020大選 ＃郭台銘 ＃國民黨

(中時 )