淘寶99節聚集設計師連綿不絕的創作靈感，賦予日常生活用品耳目一新的生命力，一連串的設計單品讓眾人看得目不暇給，內心蠢蠢欲動，號稱剁手節一點都不為過。

妙手回春滑鼠墊，約新台幣$80元，運費另計。(阿里巴巴提供/張雅琪傳真)

此次在網路上討論度極高的話題單品包括妙手回春滑鼠墊，有鑑於現代人休閒娛樂甚至工作岡位上都離不開3C用品，手部的疲憊痠痛感也是常有的事。妙手回春滑鼠墊的設計融入了手部重要穴位圖，依照圖誌按壓穴道，天天都是保健日。

色塊創意圖案絲襪將普普風的經典元素「豐富色塊、幾何圖形、線條張力」巧妙融入在絲襪上，穿搭風格非常有個性，行走在街頭上的回頭率更是百分百。高品質透氣的材質，除了帶給雙腳舒適的感受，同時展現女人腿部的完美曲線，時髦、獨特，更散發出品味絕佳的女人味。

色塊創意圖案絲襪，約新台幣$410元，運費另計。(阿里巴巴提供/張雅琪傳真)

最後則是懷舊的復古手機電視支架，讓智慧型手機不再單調。融入天線黑白電視機的外型，瞬間勾起兒時與家人擠在電視機前的回憶。操作上也顯得平易近人，任意切換觀看模式、享有高音質3D立體音、傳輸速度更快更穩定、攜帶輕巧方便，追劇、聽音樂都非常合適。儼然是一個能夠在手掌上把玩的精緻藝術品。

復古電視手機支架，約新台幣$297元，運費另計。(阿里巴巴提供/張雅琪傳真)

更多精彩絕倫的文創單品，詳情請至活動網頁了解。

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