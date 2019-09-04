委內瑞拉總統馬杜洛今天命令武裝部隊進入戒備狀態，在哥倫比亞前游擊組織指揮官宣布重操武器之際，提防哥倫比亞政府可能發動的攻擊，並宣布將在邊界舉行軍事演習。

前游擊組織哥倫比亞革命軍（FARC）8月29日在一段影片中宣布將重拾武器，哥倫比亞當局認為這段影片是在委內瑞拉拍攝，令各界擔憂哥倫比亞武裝衝突可能惡化，導致武裝部隊擴散到委內瑞拉。

路透社報導，馬杜洛（Nicolas Maduro）透過電視表示：「我已經命令波利瓦武裝部隊（Bolivarian Armed Forces）的戰略行動指揮官與駐紮邊界的所有軍事單位宣布進入戒備狀態…面對哥倫比亞可能侵略委內瑞拉的局勢。」

馬杜洛說，每年都會舉行的一系列軍演，將在9月10到9月29日在與哥倫比亞接壤的佐里亞州（Zulia）、塔奇拉州（Tachira）、阿普雷州（Apure）與亞馬遜州（Amazonas）登場。這是今年的第3度演習。

儘管馬杜洛說了重話，這份聲明與過去十年在兩國經常發生爭執時發出的論調一致，委內瑞拉有時會為了政治效果調動部隊。先前的紛爭都是勉強達成的和解下平息。

哥倫比亞外交部不願對此置評，有關當局也再度否認計劃攻擊委內瑞拉。

美國指出，委內瑞拉政府為哥倫比亞武裝部隊提供避風港。為了加速將馬杜洛拉下台，華府已對馬杜洛政府祭出廣泛的制裁。

稍早，委內瑞拉反對派領導人瓜伊多（Juan Guaido）支持使用衛星，以協助找出越界進入委內瑞拉的游擊隊位置。

瓜伊多在電視上發表演講時說：「我們將授權使用衛星技術，以利確認這些非正規組織的下落，還有他們設在國家邊界的營地地點。」他說：「我們將在情報活動上與哥倫比亞政府合作。」

哥倫比亞總統杜克（Ivan Duque）矢言繼續對抗反叛組織。哥倫比亞革命軍領導人說，他們將重新回到武裝戰鬥，因為杜克違背2016年達成的和平協議。

(中央社)