交通部為因應陸客限縮瓶頸，上周宣布將提高包機補助，觀光局公布修正令，為鼓勵日韓二、三線城市旅客包機來台，將其包機獎助金額調高10％，日本約為25萬元、韓國約為13萬元，並首增俄羅斯地區獎勵補助，約19萬元。針對停留6天以上的長程包機每架最高則可補94萬元，9月起適用。

交通部長林佳龍上周針對陸客不來問題，提出四大措施，包括開放便利簽證、提高包機補助、新闢航點或增加航班、引流觀光客至中南部旅遊。觀光局昨公告境外包機旅客來台獎助要點，擴大加碼各國來台包機補助，9月1日起正式上路。

觀光局指出，包機每架客座數達140位以上者，旅客超過100人以上、客座數140位以下者，載客率達7成以上，兩者均符合包機要求，而為加強日韓旅客來台，並鼓勵二、三線城市包機意願，調高日韓兩國包機補助10％，日本自22萬元調高至25萬元、韓國自11萬元調高至13萬元。

此外，觀光局近日大力拓展俄羅斯市場，不只於今年3月組團參加莫斯科旅展，也於3月11日在莫斯科成立「駐莫斯科台灣觀光旅遊服務處」，盼可向俄羅斯旅遊業者推廣我國觀光。修正要點內，也首度新增俄羅斯遠東地區的包機獎勵，每架可補19萬元。

為引流觀光客至北部以外地區，針對桃園、松山之外的機場更加碼補助，日本可補約44萬元、韓國可補約24萬元、東南亞（除菲律賓外）與俄羅斯地區可補約25萬元、其他地區（不含大陸地區）可補約15萬元。

長程包機單程飛行時數達6小時以上，且停留天數超過六天五夜者，每架次獎助額度最高可達94萬元，班機旅客數50人以下者，每人可補3100元；旅客數51人至140人者，每人可補3900元；旅客數超過141人以上者，每人可補5000元。

該要點另外也針對恆春機場包機給予獎助，包機旅客數超過50人以上者，日本包機可補17.5萬元；韓國、東南亞（除菲律賓外）與俄羅斯地區可補15萬元；大陸港澳、菲律賓及其他國家可補12.5萬元。包機飛恆春機場者，每架旅客數若高於50人以上，每位旅客還可補600元。

(中時 )