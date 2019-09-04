關島觀光局4日上午由董事會副主席兼任航空策略發展委員會主委-密爾頓‧森永(Milton Morinaga)率台灣及香港市場代理行銷經理布里安娜‧加里多(Breeana Garrido)、關島觀光局台灣區辦事處–嚴德芬(Gennie Yen)等一行人，拜會台中市政府；中市府力邀關島參與2020台灣燈會，力促雙邊締結友好城市。

副市長令狐榮達指出，日前曾代表盧市長接見關島前總督卡爾，雙方針對各項議題進行廣泛交流；盧秀燕市長特別交代，期望台中與關島持續進行市政、產經、文化及更多領域交流，並熱誠邀請關島與本市締結為友好城市。

令狐榮達說，因台中與關島雙邊均擁有多元豐富的觀光資源與文化節慶主題活動，如兩地皆有頗富盛名的自行車節、購物節、馬拉松運動，及新興的婚紗旅遊資源；未來盼能夠透過雙邊國際活動邀約參與，讓兩地民眾能體驗台中與關島的美好，城市間發展更多元緊密的友誼關係。

關島觀光局董事會副主席-密爾頓‧森永(Milton Morinaga)說，此行拜會台中市政府與旅遊業者充分受到熱情與誠意，關島對於台中市政府積極邀請關島參與2020台灣燈會以及簽訂友好城市協定樂觀其成；期待雙邊也是未來共同努力目標，未來透過實質互惠交流達成友好城市締結里程。

(中時 )