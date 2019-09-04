中市太平區傳出虐童事件，有網路直播主在網路號召民眾集結抗議。（本報系資料照片）

陳淑芬／台中報導

台中市太平區今年6月間發生女童遭郭姓保母施虐案，因網路直播主號召上百網友到保母家等處抗議，還引發警民衝突，近10人涉妨害公務仍在偵辦中。案經台中地檢署偵辦，郭女因無法忍受女童哭鬧，從她腋下抱起猛力搖晃、抓手往地板床墊摔，導致女童頭部重創、左手骨折等重傷害，而將郭女起訴；郭女的丈夫鄭姓員警有不在場證明，獲不起訴處分。

起訴書指出，育有1子的郭女，在今年3月間取得合格保母證書，4月間就先後收托陳姓女童等2名幼兒，同時照顧3名不滿2歲的幼童。6月21日上午，郭女獨自在家照顧自己兒子及陳姓女童，她在為陳姓女童換尿布時，女童兩腳直伸不配合，且兒子還在旁鬧脾氣。

郭女用手拍女童大腿，要她配合換尿布，但女童嚎啕大哭，郭女無法忍受2名幼童同時哭鬧，一時情緒失控，憤而以雙手直接抓住女童腋下，將她從嬰兒床抱起，劇烈搖晃、甩動，再放回嬰兒床。

郭女試圖再為女童更換尿布，但女童持續哭鬧，郭女盛怒下以左手抓住女童左手，將她直接從嬰兒床拉起，再猛力摔往放置於地板上的雙人床墊上，導致女童頭部受重創。

不久，郭女發現女童出現異狀，緊急進行心肺復甦術，但仍無好轉而報警，經送醫急救，女童頭部受重創、左手骨折等傷害，陷入昏迷。

保母虐童消息傳出後，有網路直播主號召網友及民眾到太平區郭姓保母家等處抗議，現場深夜集結上百人，並引發警民衝突，直播主等近10人因涉妨害公務，目前仍在偵辦中。

案發當時，郭女的丈夫鄭姓員警也被指控涉案，檢方調閱郭女住處大樓監視影像追查，發現鄭男在案發時騎機車外出，有不在場證明，且女童家長也撤回告訴，鄭男獲不起訴處分。

經專業醫療評估，女童至今無法自行進食，必須以鼻胃管餵食，左側肢體偏癱明顯，僅能發出無意義單音，女童腦部所受傷害無法完全治癒，已達重傷害程度。

(中時 )