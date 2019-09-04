日前林管處於花蓮玉里八通關古道裝設的5台相機遭竊，2日又有不明人士前往玉里東部台灣黑熊教育館質問員工案情進度。玉里警方為守護黑熊館員工及周邊住家安寧，積極加強環境巡邏，面對相機失竊案，更是成立專案小組積極調查中，雖礙於失竊地點位於山區之中，人員罕至，但警方仍不懈於任何線索，努力追查案件相關事證。

近來台灣黑熊常出沒於玉里南安瀑布周邊，林管處為監測熊隻健康及活動跡象，特別於山區裝設5台自動相機，沒想到短短時間內竟全數失竊。玉里警察分局接獲報案後隨即成立專案小組鍥而不捨追查中。

不料2日竟有不明人士前往黑熊教育館大聲質問員工，並要求館長出面解釋案情調查進度。黑熊協會為保護員工安全暫閉場館。種種事件也讓民眾不免對警方執法信心動搖。

但八通關古道平時件罕有人至，更遑論監視器等追蹤設備，山區辦案不同於平地，需要警員一步一腳印時地走訪，並針對微小跡證鉅細彌遺的搜集，才有可能破案，加上山區自然變因大，風吹、日曬、雨打都可能讓原先就微弱的跡證消失。

儘管案件複雜，但玉警仍成立專案小組全力追緝竊嫌，也加派人手對黑熊館周圍加強巡邏，守望鎮、里安寧。玉里警察局也表示，面對犯罪絕不鬆懈姑息，但案件辦理並非一蹴可及，還需冷靜運籌行動，才可一次讓案件完美落幕。

(中時 )