遠航也關心離島秋節連假疏運，適時強化充足運量。（遠航提供／李金生金門傳真）

遠航副總經理盧紀融（左二）是遠航在1987年9月11日首航金門，開啟金門民航交通新時代的首批空姐之一。（李金生攝）

金門家扶中心扶幼委員會主委李根遠（左二）偕主任李桂平（右一）等人代表接受愛心禮盒。（李金生攝）

遠東航空「愛心專機」今（4）日飛抵金門外島，除派員致贈金門家扶中心中秋禮盒，並安排美麗空服員走訪個案家庭，在秋節來臨的歡欣氣氛中，傳達溫馨關懷和親切祝福。

帶領愛心團隊跨海來到的遠航副總經理盧紀融，是遠航在1987年9月11日，以波音737型客機首航金門，開啟金門民航交通新時代的首批空姐之一，期間經常往來台金兩地，至今仍保留當年珍貴照片。

盧紀融表示，遠航與金門家扶中心長期合作公益活動，此次代表董事長張綱維致贈秋節禮盒，將平安、關懷送到每一個受扶助的家庭和孩子手上，也期待發揮拋磚引玉作用，吸引更多企業與個人加入愛心行列。

金門家扶中心扶幼委員會主委李根遠偕委員楊肅謙、主任李桂平等人代表關懷家庭，接受由台灣快遞送達的愛心禮盒，感謝遠航愛護弱勢不遺餘力，讓個案家庭和小朋友感受來自社會的關懷和溫暖。

李桂平主任表示，遠航長期投入偏鄉弱勢、社會公益活動，該中心寒冬送溫暖園遊會到年節弱勢家庭關懷活動，均可看到愛心企業遠航的身影，讓鄉親十分感動。

遠航也關心離島秋節連假疏運，適時強化充足 運量，目前自9月12日至9月16日期間台北／台中／高雄往返金門仍有機位，返鄉或出遊民眾可利用遠航官網或APP訂位。

(中時 )