涂、范2名研究員，因不熟火炎山路徑迷失深山中，警消及山友合力搜山。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

2研究員迷失火炎山 警冒蜂螫3小時尋回

家住苗栗的涂姓男子與新竹范姓女子29日上午一同攀登苑裡火炎山脈，欲尋找苑裡圳水利文化資產紀念碑，不料因初次攀爬火炎山路徑不熟，迷路後體力不支受困山區，涂男撥打110求救，經警消、山友花費約3小時搜山，終於尋獲2人將他們安全護送下山。

涂男、范女為尋找苗栗縣苑裡圳水利文化資產紀念碑設置點，29日結伴攀登火炎山，但因紀念碑設置年代久遠，且山內古道經年累月遭雨水沖刷，荒煙蔓草掩蔽，早已不見舊時路，找尋了整個上午均未尋獲，竟然迷路受困深山裡。

通霄警分局山腳派出所副所長陳錦堂指出，當日下午1時許接獲110通報指稱，有2名民眾受困火炎山山區請求救援，山腳所立即連絡鄰近社苓所及苑裡消防分隊人員及轄區山友約10人，趕赴火炎山區搜尋，警方入山後以手機與涂男聯繫，經使用手機GPS定位系統往發訊方向搜救。

陳錦堂表示，歷經3小時搜山，終於在火炎山脈東邊離當初涂男停放車輛處約4公里的山溝內尋獲臉色蒼白、體力透支的62歲涂男與55歲范女，搜救過程社苓派出所所長陳世偉及警員吳景平突遭虎頭蜂群攻擊叮咬，所幸2人至大甲光田醫院診治後已無大礙，最後眾人一同涂、范護送下山，以策安全。

涂男向警方表示，因研究需要與同事范女一同攀爬火炎山找尋苑裡圳水利文化資產紀念碑設置地點，兩人初登火炎山脈，不知道要登爬這座山其實是相當有挑戰性的，上山前沒有作好功課才會迷失方向，感謝眾人及時伸出援手。

警方呼籲，天氣炎熱登山山友務必注意補充水分避免中暑；另外登山有其危險性，建議先行上網查詢路況及登山行進路線，以保障自身安全。

(中時 )