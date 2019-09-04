經濟學人資訊社（EIU）今天公布年度「全球宜居城市指數」報告，奧地利首都維也納擊敗澳洲墨爾本，蟬聯榜首，表現最好的亞洲城市則是排名第4的日本大阪。

根據報告，維也納再度擠下墨爾本，登上全球最適宜居住城市寶座。墨爾本蟬聯冠軍7年後，2018年敗給維也納。

澳洲雪梨、日本大阪和加拿大亞伯達省南部城市卡加立（Calgary）分別搶下第3、第4和第5名。

經濟學人資訊社每年評選全球最宜居城市，依生活水平、犯罪率、交通建設、教育資源、醫療保健和政經穩定等影響宜居程度的指標，對全球140個大城市進行排名。

以交通便利、優質水源和多元文化生活聞名的維也納，拿下接近滿分100分的99.1分，與去年相同。

經濟學人資訊社說：「西歐和北美持續成為全球最適宜居住的地區。」

在前20名當中，歐洲城市就占了8個，其餘則是日本、澳洲、紐西蘭和加拿大城市。

然而，法國反政府「黃背心」示威活動的影像傳遍全球，使得巴黎這座光之城（City of Light）退步6個名次，跌到第25名。

2019年全球宜居城市指數首度將氣候變遷衝擊納入影響宜居程度的指標，印度首都新德里和埃及首都開羅都因「空氣品質惡劣、平均溫度惱人和供水不足」，分別掉到第118名和第125名。

倫敦和紐約因仍難擺脫犯罪和恐怖主義風險的陰霾，加上基礎設施負荷過重，分別拿下第48名和第58名。

亞洲國家方面，新加坡名列第40，香港則是第38名。

根據報告，全球最不宜居城市包括敘利亞大馬士革（Damascus）、奈及利亞拉哥斯（Lagos）、孟加拉首都達卡（Dhaka）、利比亞首都的黎波里（Tripoli）以及巴基斯坦喀拉蚩（Karachi）。

全球最宜居城市前10名依序為：維也納、墨爾本、雪梨、大阪、卡加立、溫哥華、多倫多、東京、哥本哈根和澳洲的阿得雷德（Adelaide）。

(中央社)