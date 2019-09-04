2020年台灣燈會主展區將於台中花博后里園區登場，台中市政府客家事務委員會將於園區內的花花步道設置「客家主題燈區」，以「母親之河─大甲溪」為主軸；呈現大甲溪流經的豐原、石岡、新社、東勢、和平等5個客家重點發展區，串聯步道連接內東路口處的「客家特色產業展售專區」，型塑浪漫台三線氛圍。

客委會指出，鄉親反映希望台灣燈會可以欣賞到客家特色花燈，市府順應民意，爭取中央客家委員會核定經費750萬元，在后里燈區規畫「漫遊客家庄」展區；其中，園區內的花花步道將設置「客家主題燈區」，串聯步道連接內東路口處的「客家特色產業展售專區」。

客委會表示，「客家主題燈區」將設置在后里園區內的花花步道，以「母親之河─大甲溪」為主軸，結合大甲溪流域所流經的和平、東勢、新社、石岡、豐原5個客家重點發展區，一區一特色；分區針對產業、人文特色景觀、節慶文化或聚落發展源流為素材發想，製作創意花燈，園區步道兩側圍籬及林木園光環境也將搭配設計花燈藝術廊道。

花花步道連接內東路口處也將打造「客家特色產業展售專區」，讓民眾認識接觸客家特色產業文化，運用客家文化產業符碼；融合光線營造藝術浪漫氣息，型塑整體意象空間，呈現出「浪漫台三線」氛圍。

(中時 )