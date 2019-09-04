具惠善要求把房子轉她名下。（圖／翻攝自一支小暗暗微博）

具惠善、安宰賢5月時討論離婚。（圖／翻攝自一支小暗暗微博）

「韓版杉菜」具惠善與安宰賢的婚變風波延燒兩周，今(4日)具惠善發文稱想離婚的原因是安宰賢有外遇，「和同劇女演員緋聞已經傳到我耳裡了，不知該不該相信他，所以立場才反反覆覆」。而稍早韓媒公開兩人過去爭吵紀錄，可見安宰賢因覺得人生憂鬱想要離婚，女方不肯，具惠善因幫老公切西瓜手受傷，大罵老公：「裝不知道我的手被割破了，糾纏說什麼因為不性感要離婚？」

具惠善昨開砲，先指無法離婚的主因是安宰賢揚言離婚後會將家裡養的貓「下酒菜」帶走，令長期照顧寵物的具惠善不捨，之後她又貼出兩人的「家規」，可見給安宰賢的規定有「喝醉後心情好也不能大吼大叫、使用暴力」，而給具惠善的規定則是「沒有」，引來許多網友推測安宰賢酒後曾家暴。

而今《Dispatch》曝光具惠善和安宰賢近兩年來的對話紀錄，可見兩人從相愛走向怨恨互鬥的原因並非其中一方的錯，而是被生活中的瑣碎爭執消磨了彼此的愛，兩人去年8、9月時對話仍很甜蜜，10月安宰賢忘記跟具惠善母親有約，並對具惠善說：「如果不想見到我的話，就把東西交給XX吧」，雙方開始有了矛盾。

今年3月具惠善稱因不想讓別人到他們家來，要求安宰賢把公寓轉到她名下，「因為是你名義上的房子，所以才隨時都叫別人來玩，換到我名下吧」，安宰賢則說：「哪有這種說法，是因電視劇我才請人來的，不想再說了」，接下來的5到7月兩人關係時好時壞，直到7月安宰賢生日，兩人又鬧翻。

安宰賢生日時兩人又發生爭執。（圖／翻攝自一支小暗暗微博）

對話中可見安宰賢起初感謝具惠善幫她做蘿蔔湯，具惠善當時回生日快樂，但看到安宰賢跟朋友慶生影片，具惠善大爆炸，大罵：「就因為這樣抓著乳頭不性感這點想離婚嗎？如果你想獲得尊重，你就得先尊重你太太」，又指：「回家對我那麼冷漠，為什麼在影片裡看起來那麼興奮？」安宰賢當時很無奈，僅回：「回家再說」。

具惠善發文稱安宰賢外遇。（圖／翻攝自娛樂拌飯微博）

另一方面，具惠善稍早又在IG爆料婚姻秘辛，指因聽說老公和同劇女演員曖昧，所以想離婚，又因不知該不該相信對方，現在心情反反覆覆，並表示安宰賢跟她常說忙，不發短訊也沒打電話給她，卻常跟女演員用Kakao Talk開開心心聊天，「我聽到這件事心如刀割，只是還需要時間整理好感情罷了」，並強調手上有老公和女演員在飯店穿睡袍吃宵夜的證據照。

對此，網友表示：「還是欣賞宋慧喬那種，不愛就放手」、「什麼時候大結局，有點沒完沒了」、「哎，具整天這啊那的讓人有點煩了，本來還覺得挺可憐的現在反而讓我有點討厭了。一會是因為貓一會又說外遇明天是不是又有別的了」、「真的是愛錯人了，這男的真的是太差了」、「有點膩了，快結束吧」。

(中時電子報)