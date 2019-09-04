國民黨今天召開記者會，認為黨產會主委林峯正日前宣稱明年大選若國民黨贏得過半數立委席次，黨產會將被關門，黨產清理會一切歸零的說法是公然說謊，涉嫌觸犯誹謗罪及違反選罷法，將儘速向法院提出自訴。對此黨產會回稱林峯正主委日前接受媒體訪問，該次受訪回應內容皆屬可受公評之事，盼國民黨切莫扭曲。

黨產會還呼籲，國民黨應正視社會大眾對於落實轉型正義之期待，主動處理不當黨產。唯有坦然面對不當黨產問題，依法將不當取得財產歸還國庫，方能符合國家總體利益及公益原則。

(中時 )