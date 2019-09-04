國民黨將提出自訴 黨產會：主委所言為可受公評之事 13:562019/09/04 中時 季節 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 黨產會發言人兼委員孫斌(圖由黨產會提供) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨今天召開記者會，認為黨產會主委林峯正日前宣稱明年大選若國民黨贏得過半數立委席次，黨產會將被關門，黨產清理會一切歸零的說法是公然說謊，涉嫌觸犯誹謗罪及違反選罷法，將儘速向法院提出自訴。對此黨產會回稱林峯正主委日前接受媒體訪問，該次受訪回應內容皆屬可受公評之事，盼國民黨切莫扭曲。 黨產會還呼籲，國民黨應正視社會大眾對於落實轉型正義之期待，主動處理不當黨產。唯有坦然面對不當黨產問題，依法將不當取得財產歸還國庫，方能符合國家總體利益及公益原則。 (中時 ) #黨產 #國民黨 #主委 #不當黨產 #自訴 也許您會感興趣 推薦閱讀 國民黨恐爆少子化危機？黃創夏解析遭轟：鬼話 14:082019/09/01 政治 有錢能使鬼推磨 林錫耀：不能輕忽郭台銘 14:572019/09/01 政治 難道中華民國不是中國？ 04:102019/09/02 時論廣場 換瑜就是助英 周錫瑋痛罵這群人：有良心嗎！ 11:302019/09/02 政治 淚批藍高層坐視「換瑜」周錫瑋：脫選黨、換柱2.0都是幫蔡 13:292019/09/02 政治 國民黨開告《上報》記者 網讚爆臉書 11:192019/09/03 政治 抹黑國民黨 網紅藍阿姨遭警方法辦 15:212019/09/03 政治 國民黨以訟止謗 近期四連告 明告林峯正 18:022019/09/03 政治 300萬不單純？名嘴慟：拜託國民黨多學王世堅！ 08:502019/09/04 政治 質疑這3人共謀滅國民黨 藍將告林峯正 11:432019/09/04 政治 政治熱門新聞 郭台銘愛將遭美女幕僚分權 傳惹惱郭夫人 - 政治 這張圖韓粉愛死了 大讚：總統風範熱淚盈眶！ - 政治 郭董愛將劉宥彤被凍原因曝光！竟為這事惹怒她 - 政治 陳明文300萬給兒投資 林國慶提5大疑點打臉 - 政治 人生大危機！陳明文急神隱 手機竟然... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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