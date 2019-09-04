中秋佳節將近，國人返台攜帶月餅入境情形大增，8月起至今已查獲12件違規案件，造成非洲豬瘟防疫壓力，農委會今（4）日表示，國內目前已針對12個非洲豬瘟高風險國家、地區旅客入境手提行李進行100％檢查，為防疫超前部署，未來擬擴大全亞洲入境旅客手提行李全面檢查，呼籲國人勿自國外寄送、攜帶含肉月餅回國。

非洲豬瘟中央災害應變中心今日召開第12次會議。應變中心指揮官、農委會主委陳吉仲表示，自去年8月起至今，邊境檢疫採檢非洲豬瘟疫區豬肉產品共2209件，近來查獲件數已逐漸減少，但到今年7、8月，肉品檢出非洲豬瘟病毒陽性比例卻大為增高。

至今疫區豬肉產品檢出病毒陽性案件，包括來自大陸113件、越南21件，7、8月兩個月肉品檢出病毒陽性比例，大陸為21.5％及13.7％，越南為33.3％及28.9％，顯示疫情傳播風險仍居高不下。

陳吉仲說，秋節將近，自8月1日起至今已查獲旅客違規攜帶含肉月餅入境共12件，其中11件是來自大陸港澳、越南等疫區，有7件還是國人自己帶進來，甚至有人從長沙帶重達14公斤的月餅回台，均可能造成防疫漏洞，呼籲國人勿以身試法。

陳吉仲指出，國內目前針對大陸、港、澳、越南等12個非洲豬瘟高風險國家、地區旅客手提行李進行100％檢查，約佔桃園國際機場入境旅客60.4％，尖峰時間入境每小時約2900人，但桃機X光機可消化每小時4000人次，檢查能量充裕，考量亞洲地區國家疫情傳播風險高，農委會正評估未來擴大所有亞洲國家旅客手提行李全面檢查。

防檢局局長馮海東表示，泰國、南韓及菲律賓至今未發生非洲豬瘟（未向OIE正式通報），但鑒於其鄰國已有疫情，故國內已預先將其列入高風險地區進行手提行李全面檢查；未來若納入菲律賓周邊國家旅客，預估檢查人數將占桃機入境旅客66.4％，即使計入全球旅客，也尚在桃機處理能量之內，檢疫上不成問題。

(中時 )