2019美國網球公開賽今天兩位男、女單打資深名將費德勒（Roger Federer）、小威廉絲（Serena Williams）都在8強賽登場，不過戰況完全不同，小威廉絲輕輕鬆鬆就解決對手，世界排名第3的瑞士天王費德勒則是和世界排名第78的保加利亞選手迪米卓夫（Grigor Dimitrov）大戰五盤，最終6：3、4：6、6：3、4：6、2：6敗下陣來，成為繼塞爾維亞現任世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）之後，另一位揮別美網的三大天王。

迪米卓夫之前生涯面對費德勒從沒有贏過，留下7戰全敗的紀錄，7場比賽總共也只拿到18盤，甚至美網前8場比賽只贏了1場，不過歲月似乎已經不站在38歲的費爸這邊，五盤大戰對他的體力來說已經有點吃不消，例如今年溫布頓五盤大戰飲恨喬科維奇，如今又是五盤不敵比他小10歲的迪米卓夫。

費德勒在美網8強戰出局，離場時向觀眾致意。(美聯社)

費德勒在第四盤結束之後，離開球場接受簡單治療，賽後他透露自己的上背部、頸部不太舒服，「我還能打，其實不是什麼大問題，但比賽就是這樣，我盡力去反抗了，所以這樣的結局我也能接受。」

繼1991年美網美國名將康諾斯（Jimmy Connors）以39歲之齡挺進4強之後，38歲的費德勒是美網8強最年長球員，今天他發生了多達61次非受迫性失誤，比迪米桌夫多出20次。

迪米卓夫表示，過去6、7個月自己狀況其實很不穩定，但有家人、朋友成為依靠，讓他可以繼續相信自己還能在場上奮戰，也揮別肩膀傷勢的痛苦，「第二盤之後，我覺得擊球狀態更好了，我的主要目標就是盡量在場上待久一點，最後雖然看得出來費德勒狀態不是百分百，但這是五盤三勝制的比賽，任何事都有可能發生。」

迪米卓夫將與近日竄起的大會第5種子、俄羅斯選手麥維德夫（Daniil Medvedev）角逐決賽門票，而網壇三大天王目前只剩西班牙納達爾（Rafael Nadal）還沒出局，他預計台北時間明天上午面對8強賽，對手是阿根廷舒瓦茲曼（Diego Sebastián Schwartzman）。

(中時電子報)