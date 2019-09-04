台灣選手在俄羅斯喀山舉辦的「第45屆國際技能競賽」獲得5金、5銀、5銅、23優勝佳績。行政院長蘇貞昌上午出席頒獎典禮時說，5年內將投入300億在技職學校設置技職訓練場所，讓技職選手可以台下10年功，等到台上10分鐘時可獲獎牌。

蘇揆表示，他今天是向專業的台灣英雄致敬，代表政府來謝謝台灣有這麼好的子弟為國爭光，因為有各位得獎人台灣更有希望，人家說天生我材必有用，如果談室內配線他不會，但要拿麥克風演講他就內行。

蘇揆說，以前政府平常沒有關心台下十年功，等拿到獎牌才請吃牛排，這樣不行，所以現在政府改變，大力投入資源，讓孩子找到自己的舞台，政府為你佈置舞台，讓你發揮長才。台灣雖然不大，人口不多，可是可以在技職界的奧林匹克大賽，遠戰俄羅斯拿回那麼多的獎牌，他特地來給大家鞠躬敬禮，謝謝大家。

蘇貞昌也宣布一項好消息，除了勞動部用盡各種資源，提高各種獎金外，教育部未來4年也會在技職學校設立實作場所。另外，未來5年在技職學校投入逾300億要讓技職學校從學校中就有場所適合練，這場台下10年功，台上10分鐘才能拿到獎牌。

(中時 )