促轉會今（4）日會同國家發展委員會檔案管理局前往國民黨黨史館進行第二次的政治檔案移歸作業。促轉會指出，該會前於8月21日與檔案局至黨史館完成28筆政治檔案移歸作業，因國民黨表示部份檔案保存地不在黨史館或找不到實體檔案，故排定今日進行剩餘檔案的移歸作業。

促轉會表示，今日共計完成3筆檔案移歸，另有2筆與二二八事件有關的檔案，即「台灣謝雪紅處分案」及「帽簷自述」，國民黨表示找不到實體檔案，如國民黨尋獲檔案，仍應辦理移歸。總計本會第一階段審定33筆政治檔案，已完成31筆檔案之移歸。

促轉會說明，今日完成移歸的3筆檔案，為國民黨「臺灣省黨部」系列檔案，內容均涉及二二八事件，相關檔案在黨史館網站上並未公開，為首次對外揭露的二二八事件資料。相關檔案於三方確認清點後由檔案管理局攜回，存放於國家檔案庫房，後續完成整理與編目後，即會開放供全民使用。

(中時 )