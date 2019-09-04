監察院今天公布調查報告，針對勞保基金財務岌岌可危一事，希望政府推動勞保制度改革，補偏救弊，以建構永續穩定勞保年金制度，調查報告強調，106年度勞保基金出現保費收支逆差，預估勞保基金將於115年用罄，對此，勞動部部長許銘春今天受訪時表示，在勞保年改仍未通過前，會適時的撥補，明年預算中已撥補200億給勞保基金，「需要撥補時就會撥補」。

調查委員表示，基金運用局經管各基金今年上半年收益率雖達7.55％，但相對於同期間國內外相關市場指標多逾10％漲幅，仍有持續努力以提升績效空間。基金運用局允應不斷尋求有利提升基金投資綜效作為，以持續增加基金長期穩健收益。

對於各基金的資產配置及運用方式，調查報告也指出，銀行存款乃預期報酬率最低的投資方式之一，而新制勞退基金105年至107年各年度銀行存款實際配比，均明顯高於原規劃10％，增幅甚至高達1倍，不利更高報酬率達成。

勞動部部長許銘春表示，勞保的財務原本就要面對，勞保年改的議題已經送至立法院，但因攸關1000多萬勞工退休的權益，朝野十分審慎。她強調，勞工的權益政府一定會去正視，在勞保年改仍未通過前，會適時的撥補，明年預算已撥補200億給勞保基金。

但據勞保局統計，但光6月的給付金額就有350億元、其中老年給付就超過300億，200億只是杯水車薪。

(中時 )