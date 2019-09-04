中研院長廖俊智會後接受媒體採訪。（李侑珊攝）

國家生技研究園區自2018年成立以來即將滿周年，今(4)日與國際藥廠安進（AMGEN）簽署合作意向書，聯手推動台灣生醫發展，共同成立「安進學院」，是台灣首次與國際藥廠合作的生醫人才資源庫。

安進醫藥創立於1980年，是生物科技的先驅。39年來，為全球數百萬患者提供服務，持續研發具有開創性潛力的藥物。安進致力於研發和製造創新藥物，著重於治療仍明顯不足的醫療領域，戮力針對心血管疾病、血液腫瘤、骨骼健康、神經、腎臟和免疫醫學六大疾病領域以及生物相似藥進行創新研發。

安進並於 2015 年 11 月在臺正式成立分公司¬，已展開多項臨床試驗，並持續為骨骼健康、心血管疾病、血液腫瘤的患者提供創新的醫療解決方案。國家生技研究園區與安進藥廠於今日簽署合作意向書，未來5年，雙方將聯手推動台灣生醫發展，合作面向包含：新藥研究、生醫產業價值鏈及培育生技人才。

中研院表示，今年就會正式推出的安進學院，是我國首次與國際藥廠合作的生醫人才資源庫，將以創新、科技和管理為主軸，聘請全球專家開授相關課程，並定期舉辦產學合作研討會，主題涵蓋生物製藥開發技術、藥物製程、跨國法規、基因解碼和企業管理等面向，提供生醫製藥的實務經驗與知識。

中研院長廖俊智表示，國家生技園區在去年10月開幕，區內育成中心迄今已有10間企業進駐，這次國家生技中心與安進藥廠簽署合作意向書，盼雙方在合作基礎上，特別是在科技交流、新藥開發、人才培育、資金募集與科技管理等面向互相合作交流。

前中研院院長翁啟惠則說，希望安進藥廠能在這次與中研院簽約之後，在台灣設立研發中心，縮進台美的研究距離，才能為醫藥研究帶來好成果。

安進研發副總裁Philip Tagari肯定台灣生醫發展，並表示，亞洲生醫產業深具潛力，而台灣更是在創新、科學研究與數位科技各方面能力具備優勢。安進認同國家生技研究園區引領新創生醫生態系的理念，未來將一起在台灣生醫產業的生態體系更完善。

(旺報 )