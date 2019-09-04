台中市政府水利局為改善山城居家生活環境品質及提升河川水質，規畫分三期推動豐原汙水下水道系統建設，現正推動第一期建設，已逐步辦理豐原大道既有汙水管線通水確認作業，並於近日完成豐原大道主幹管與豐原水資源回收中心的銜接管段，用戶接管工程也預計於明年進行接管。

水利局指出，縣市合併前，原縣區汙水下水道主要建設於水源保護區，如石岡壩、梨山及環山等汙水下水道系統，現配合豐原水資源回收中心的完工，市府預計投入約15億元加速辦理豐原汙水下水道系統第一期建設，預計先接管8640戶。

水利局說，集汙範圍在豐原大道以西及鐵路以東所圍的區域，將分成4個分標辦理用戶接管工程，預計接管戶數為8640戶，收集豐原區豐田里等15個里的生活汙水，集汙面積約412公頃。

豐原區汙水下水道主次幹管由內政部營建署代辦部分已陸續建置完成，並於今年3月先行推動「豐原大道既有汙水管線後續工程」，修繕豐原大道上受損的既有汙水主幹管及完成銜接進豐原水資源回收中心的管段，以利後續用戶接管工程的推動。

用戶接管第1分標工程已進入細部設計及工程發包，預計明年進行豐原大道二至三段及田心路鄰近範圍區域的用戶接管；因豐原區發展較早，許多舊式建築物的汙水均排入後巷水溝，又因住戶增建加蓋導致沒有接管的施作空間，目前市府已啟動後巷強制接管。

水利局強調，獎勵期間，住戶只需要提供單側建物最小施作寬度為75 公分、雙側建物最小施作寬度為 150 公分即可免費接管；希望市民能配合與支持汙水建設，徹底改善後巷藏汙納垢環境，提升城市競爭力及居家生活品質，共同為河川水質盡一份力。

(中時 )