國民在與大都會之戰上演不可思議逆轉秀！兩隊都推出王牌應戰，不過薛爾瑟(Max Scherzer)與狄葛朗(Jacob deGrom)都無關勝敗，大都會9局上半海灌5分拉開比分，沒想到國民9局下半上演驚人逆轉，鈴木清再見3分炮，率領國民單局攻下7分，是隊史最驚人逆轉之役。

國民王牌薛爾瑟主投6局被敲5安，其中被敲一發2分炮，失掉4分以敗投身分退場，狄葛朗前7局僅失2分，不過8局下半續投就被鳥索托(Juan Soto)敲出2分炮，大都會緊急更換投手止住失分，8局結束大都會以5比4領先。

9局上半大都會尼莫(Brandon Nimmo)第一球就出手敲陽春炮，隨後阿隆索(Pete Alonso)更敲出本季第44轟，並列大聯盟全壘打王，大都會此局灌進5分大局，原以為勝券在握，沒想到下半局國民更驚人。

大都會握有6分領先，進入9局下半後援投手卻大放火，連換3名投手都無法止住國民攻勢，先連續6支安打追回3分後，鈴木清面對國民終結者狄亞茲(Edwin Diaz)連續3顆約100英里(約161公里)火球，最終將球送往左外野方向，成為石破天驚的逆轉3分炮，助國民最終以11比10向大都會說再見。

國民單局灌進7分，是隊史上第9局追最多分的逆轉勝，同時此為鈴木清生涯第3次再見全壘打。這場得來不易的勝利，幫助國民在國聯的外卡爭奪排名暫居第一，領先第二的小熊3.5場勝差。

(中時電子報)