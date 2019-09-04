以扮演日本動漫人物「蛇姬」爆紅的女星林采緹，去年雙喜臨門，5月跟「Under Lover」成員胡睿兒登記結婚，7月生下兒子「夏天」期間雖捲入丈夫撿屍疑雲的風波，然她回歸之心強烈，從仍舊頻繁更新的社群照片可看出，林采緹迅速甩肉恢復產前火辣身材，近來分享參加喜宴的自拍照，辣到完全看不出已經當媽。

林采緹昨在IG貼出自拍照，透露去喝喜酒，替地分享穿搭，只見她穿著酒紅色開深U領上衣，深邃事業線與傲人F罩杯豪乳大方見客，加上一頭招牌柔順長直髮，渾身噴發性感魅力，讓人直呼她這身根本給主角難看，「新娘怎麼想」。

然引發爭議的，卻不是她曬辣肉一事，而是林采緹在IG及臉書都提到她當天其實在生病發燒，之前得了B型流感才剛康復，如今又中標的了A型流感，「從禮拜六開始發燒，到今天還一直燒退反覆中，已經打針吃藥了～現在只能等待它康復～好痛苦啊…這幾天都覺得又冷又熱」，但當天為了參加好友婚禮，她吞了退燒藥硬是出門了，等於帶著A流參加喜宴這種人潮聚集的活動，這行為惹怒不少網友，直呼她沒道德，「知道流感了不是應該要自我隔離嗎」、「A型流感是超級病菌耶，妳怎麼可以跑去參加婚禮，萬一賓客被妳傳染…然後病毒擴散…」、「就是有這種出去害人，當媽還這樣，我帶寶寶出門最怕遇到像妳這種人」。

(中時電子報)