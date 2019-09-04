桃園市地政局將舉行地價調整說明會，17日起13區分別展辦。（桃園市地政局提供／甘嘉雯傳真）

桃園市地價調整作業，依據平均地權條例第14條規定公告地價為2年調整1次、第46條規定公告土地現值為每年調整1次，2020年公告地價及公告土地現值將於明年1月1日公告。

為讓各界了解調整作業辦理情形，並廣泛蒐集民眾意見，市府地政局將於17日至27日，分別於桃園市13區召開「2020年重新規定地價暨公告土地現值作業說明會」，就各區範圍內一般正常交易價格變動情形、重大公共建設等影響地價因素對不動產交易價格影響情形，向民眾進行說明與意見交換。

地政局指出，自2017年起已連續3年分別於各行政區召開地價調整說明會，並就各區地價變動情形向民眾說明，藉以廣納各界建言，局長陳錫禎表示，重新規定地價暨公告土地現值調整作業舉辦說明會之目的，是將地政機關有關地價調查程序、區段劃分原則等相關作業流程及最近一年地價動態透過公開說明會的方式，使民眾瞭解政府訂定地價作業情形，同時藉這個機會聽取民眾的意見。

有關說明會辦理場次、時間及地點等詳細情形，請參閱「桃園市2020年重新規定地價暨公告土地現值調整作業說明會辦理日程表」或至桃園市政府地政局網站：網址：https：//land.tycg.gov.tw/查詢。

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