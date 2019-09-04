陳政廷公布的對話紀錄以及報價單。(圖/翻攝自李正皓臉書)

民進黨立委陳明文昨(3)日遺落300萬現金在高鐵遭拾獲，如今疑點重重，雖其子出面表示該筆款項是父親要給他，讓他在菲律賓開設珍珠奶茶店的資金，並且出示辦公室報價單佐證；但國民黨新生代改革團體「草協聯盟」發起人李正皓認為這說法兜不攏，直說「撒一個謊，就需要更多謊來圓。」

李正皓在臉書上表示，陳政廷所公布的對話內容中讓他發現了更多的疑點：

第一，對話內容說支付的金額有「50% of DP and SBMA fee」。

DP是什麼的簡寫不得而知，必須有前後文的對話才能確定，但SBMA的意思相信許多在菲律賓的台商都知道，是蘇比克灣管理局(Subic Bay Metropolitan authority, SBMA)的簡寫。

蘇比克灣是一個被菲律賓政府劃位自由港區的臨海城市，正常若要在菲律賓開珍奶店，合理的選項會是在馬尼拉或是宿霧此類人口聚集、民生消費頻繁、觀光客眾多之地，絕不會選在蘇比克灣此種以國家貿易為主的自由港區，這是疑點之一。

第二，陳明文兒子與友人的對話明確指出報價單位是披索（peso)，台幣與披索的匯率約為1:0.6。

再看看陳明文兒子貼出的報價單，上面的金額是259,510披索，換算成台幣只有15萬左右的金額，與其父親交付的300萬還有285萬的落差，這部分要怎麼解釋？

李正皓表示，說一個謊，就要更多的謊來圓，呼籲陳明文不要再叫兒子背鍋了，坦白從寬，趕緊出來解釋清楚才是正道。

(中時電子報)