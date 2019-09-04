身兼演員、歌手和飾品品牌創辦人、設計師的藝人林珈安，去年以練習生身分參加大陸《創造101》節目，深具國際感的亮麗外型備受關注，在前景看好之際，卻選擇忠於愛情，與大12歲的男友登記結婚並閃電懷孕生子。她為了能讓當時還在加護病房與病魔奮戰的爸爸看到她的婚紗照，產後3個月即由LinLi Boutique一手打理婚紗訂製及拍攝,，一家三口甜蜜入鏡，讓爸爸安心地走。

林珈安一家三口婚紗照曝光。（LinLi Boutique提供）

林珈安8月31日在臉書以一篇感人肺腑的追思文，送別她最愛的帥爸。經紀人敖君怡表示，在外商公司擔任主管的林爸爸，發現罹患肺腺癌時，就被醫生宣告只剩6至8個月的時間，但靠著堅強求生意志與癌症奮戰兩年多。林珈安去年曾猶豫要不要《創造101》節目，是爸爸告訴她「妳留下來我也不會好」，她念韓文系的妹妹考上交換學生，爸爸也鼓勵她去韓國學習，要求家人們原本該幹嘛就幹嘛。

她原定10月初要舉辦婚禮，因爸爸後期病情惡化，她已有心理準備爸爸不可能牽她的手進禮堂，為了不希望爸爸有任何遺憾，因此6月底趕拍了婚紗照給爸爸看，就是希望讓爸爸走得沒有遺憾，10月辦在陽明山的小型婚禮因為早就跟爸爸報備過，也會如期舉行，但會很簡單，僅邀兩邊家人出席。

林珈安非典型婚紗照曝光。（LinLi Boutique提供）

林珈安非典型婚紗照曝光。（LinLi Boutique提供）

林珈安對於演藝工作和自身的造型一直非常有主見，極具個人魅力的時尚感，在選擇婚紗前，腦中已有想法和設定，希望能夠拍攝「非典型婚紗照」。因此第一時間即決定由手工訂製專屬婚紗見長的LinLi Boutique負責打理。此次更邀請到新銳時尚攝影師「周墨」操刀婚紗攝影，透過周墨在光影變化高掌握度的技巧下，以及林珈安對於草本植物的偏愛，將攝影棚打造的生意盎然，呈現出時尚大片的質感。

林珈安非典型婚紗照曝光。（LinLi Boutique提供）

LinLi Boutique的創辦人林莉老師和總監Melodie，針對林珈安剛柔兼具、時尚性感的多變氣質，特別替林珈安打造四套全然不同的造型。林珈安選擇了2019秋冬高訂珠寶盒系列的代表作「CANARY 金絲雀」，這件要價30萬的高訂婚紗，白紗上佈滿全手工縫製的金色蕾絲，相較於傳統白紗更顯高貴。林珈安的帥氣老公Freddy也罕見曝光，雖然面對鏡頭略顯羞澀，靠林珈安在現場與老公玩鬧幫他放鬆，夫妻間自然流露的甜蜜氛圍幸福滿滿。

晚裝部分，珈安一眼就選上與白紗同系列的「BLACK PEARL黑珍珠」，以特殊銀黑亮紗縫製，跳脫一般喜慶顏色的選擇。周墨特地將現場遍布點點繁星，讓林珈安彷彿漫步在銀河間般散發脫俗的仙氣。在拍攝當下，林珈安受到現場氛圍感動，感性分享：「小時候爸媽牽著我手外出，會不時把我往上拉起來假裝太空漫步，長大後彼此相扶相持並教導我們”家”的觀念，很感恩自己在幸福家庭長大」。

林珈安非典型婚紗照曝光。（LinLi Boutique提供）

(中時 )