張阿姨雙手揉著餅皮，小心翼翼的包起每一個蛋黃酥，，張阿姨說，堅持用最好的才能做出最佳的食品，秉持著老闆日式職人般的精神，以最紮實的功夫，成就每一顆金黃香酥的餅點。（王昱凱）

吳家餅舖沒有華麗的店面，就這麼靜靜的開在花蓮市中華路上，行經十多次可能都不會留意，卻是花蓮最好吃的蛋黃酥出產店之一。小巧的蛋黃酥比市售的平均小了3成，大小卻十分適中，紮實香酥的餅皮咬開後，綿密紅豆餡映入眼簾，微甜滋味不至於讓口腔陷入油膩之中，與蛋黃的鹹味交融，恰到好處。

吳家餅舖老闆原先是台北某糕餅店師傅，因要照顧年邁母親，毅然返回家鄉，自1996年開張，至今已有20多年，而老闆糕餅年資更已破50年。餅舖沒有連鎖店那種別緻裝潢，有的只是開門撲鼻的麵粉與奶油香氣，以及對食材與工作的堅持。

老闆娘張阿姨說，市售蛋黃酥多有蛋腥味，破壞整體味覺饗宴，小缺失卻是大敗筆，吳家特用高濃度金門高粱去除腥味，蛋黃經烘烤後，依舊保持水分，咬開後仍可見金黃油脂分佈，保持濕潤口感。

一口咬下，餅皮後藏著綿密的紅豆餡，沙質的細膩口感，以微甜滋味包裹中心的蛋黃餡，食材交融恰到好處，各種味覺如朋友般牽手和諧，而非敵人爭奪頭位，小巧的體積十分適合作為點心，除去傳統大小給人一顆就飽的印象，微甜口感對老人的健康而言也不會造成太大負擔。

店名：吳家餅舖

地址：花蓮市中華路325-11號

營業時間：早午9時至晚間9時

公休：日期不定

價格：蛋黃酥50元

(中時 )