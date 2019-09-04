北市議員高嘉瑜踢爆，市府放任同1人包租28戶聯開宅，質疑有圖利標租公司和特定租戶的嫌疑。（張穎齊攝）

北市議員高嘉瑜爆料，有同1人一次在捷運小碧潭站的「美河市」聯開宅，以低廉的價格包租20餘戶，更有轉租牟暴利的嫌疑。（本報資料照）

年輕人哭哭！北市議員高嘉瑜踢爆，市府捷運工程局放任有人1次包租28戶聯開宅，更用比社會住宅還便宜的價格承租，甚至有再當「二房東」轉租牟暴利的嫌疑，如今很多人連社會公宅都抽不到，聯開宅又被特定的人包租「寄生」，根本是欺負年輕人。捷運局竟回應，都採公開標租，且目前法定沒有限制。

高嘉瑜表示，北市社會宅搶破頭，抽籤率平均僅4、5％，但卻有人可包租聯開宅，最大戶者，可1次在蘆洲站的「希望城市」及辛亥站的聯開宅租到28戶；第2名在希望城市與小碧潭站的「美河市」租到22戶；第3名在美河市包租21戶。

高嘉瑜舉例，根據租屋網顯示，若以18.3坪來算，小碧潭站的房屋平均每月租金2萬5500元，但美河市社會宅約1萬7000元，捷運局標租的美河市聯開宅卻只要1萬3643元，比租屋網還低1萬1857元，加上市府還祭出可長租9.5年的優惠，且對於轉租沒有限制，若這名包租20餘戶的人，轉租出去，那可以牟多少暴利？

高也加碼爆料，美河市396個承租戶中，就有238戶是重複承租1戶以上，占60％，希望城市463戶中，有137戶重複承租1戶以上，占約30％，捷運局卻擺爛不管，質疑有圖利標租公司和特定租戶的嫌疑。

捷運局資財室副主任李靖棠表示，由於聯開宅是毛胚屋，所以比裝潢好的社會宅便宜，且標租都有依法在捷運局網站公告；為了鼓勵長租降低空置率，去年10月3日市長室會議，訂立增加9.5年租金的優惠方案，對於標租對象和戶數，目前法定沒限制，就是標金價高者得，不過要轉租，還是必須經過市府同意才可以。

高追問「28戶的那位有轉租嗎？」李坦言，一部分有經過同意轉租，沒有完全禁止。高怒嗆「所以鼓勵這樣的行為？合理嗎？」李則沉默不語。

(中時 )