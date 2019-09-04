國民黨團召開記者會，要求檢調調查嘉義立委陳明文300萬元資金的來源與去處。(曹婷婷攝)

民進黨立委陳明文的300萬議題持續發酵，台南市議會國民黨團針對300萬現金行李箱提出多項質疑，「不要把人民當阿呆」國民黨團也高呼口號，要求「陳明文說清楚、講明白，錢從哪來？要往哪去？」要求檢調單位查明資金來源及去處。黨團書記長蔡育輝戴陳明文面具拉著行李箱進入會場，懸賞另一只行李箱，他更賭上議員職位，「如果證實陳明文父子說法是事實，我願意馬上辭議員！」

高鐵昨天尋獲一只裝有300萬元的行李箱，嘉義立委陳明文次子陳政廷事後指出，這筆現金是父親要讓他去菲律賓投資珍珠奶茶的資金。不過，台南市議會國民黨團對這樣的說法存疑，今天中午召開記者會，要求檢調單位查明資金來源及去處。

參選下屆立委的蔡育輝、蔡淑惠、林燕祝等人都表示，陳明文對於這筆錢應該要交代清楚、說明白，「應該沒人相信300萬是給兒子投資珍珠奶茶」，蔡育輝說，自己投入下屆國民黨立委選舉，看到民進黨錢淹腳目，對選情不由得感到擔心。蔡淑惠說，陳明文到底帶了幾卡皮箱？呼籲檢調介入調查資金來源，「一般人丟30萬都很緊張，何況300萬？」

國民黨團質疑，300萬元現金行李箱遺落在高鐵，一般人早就急著報警了，懷疑還有另一只更多現金的行李箱，要求高鐵提供監視錄影帶，確認當時陳明文提了幾只行李箱搭乘高鐵，也呼籲全民一起辦案，歡迎當時同車的乘客向國民黨團提出檢舉，並要求檢調單位立案調查，該筆資金有無涉及選舉，給台灣一個乾淨選舉。

(中時 )