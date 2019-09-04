民進黨立委陳明文昨在高鐵遺失300萬現金，事後由兒子陳政廷領回，陳政廷昨透過陳明文立委服務處發表聲明，這筆錢是陳明文要給他去菲律賓開設珍奶店創業之用，但仍引發外界不小質疑。對此，資深媒體人黃暐瀚認為，這個比扯鈴還扯的情節，居然發生在真實世界！他也提及，就看看之後是不是真的有在菲律賓開「珍奶店」，三個月後、半年後或明年選後，看看是不是真的去菲律賓開店，「惦惦看，慢慢就有一條線」。

針對陳政廷稱父親陳明文昨在高鐵上遺失的3百萬現金，是要給他拿去菲律賓創業一說，國民黨立法院黨團召開記者會提出質疑。黨團總召曾銘宗指出，在銀行只要提領超過五十萬元，就要登記申報，就會送洗錢防制中心。此外，，出境只要帶超過十萬元就會被海關沒收，即便出得去，到菲律賓也會被沒收，他呼籲陳明文應該交代清楚，主管機關也應介入調查。

黃暐瀚也在臉書指出，高鐵撿到三百萬，這麼誇張的事情，還真是第一次聽到。他諷刺表示，過去常說「此地無銀三百兩」，現在變成「高鐵撿到三百萬」。

黃暐瀚認為，三百萬的現金放在行李箱，不上鎖不隨身，下車了居然還沒帶走？更誇張的是，東西掉了，一點不擔心，一點沒發現，既沒報警也沒察覺，「比扯鈴還扯的情節，居然會發生在真實世界」。黃認為一般人手機遺失已經急死了，但有人三百萬不見了，連警察都不找，氣定神閒。

黃暐瀚指出，父母餽贈上限只有220萬，一口氣給三百萬，那是要補稅的；若要在菲律賓創業開奶茶店，居然不開銀行帳戶，不用資金匯款，拿現鈔裝進行李箱，「我還以為是賭聖玩Black Jack要上賭桌一次Show Hand」。他說就看看之後是不是真的有在菲律賓開「珍奶店」就好。三個月後，半年後，明年選後，看看是不是真的去菲律賓開店，惦惦看，慢慢就有一條線。

(中時電子報)