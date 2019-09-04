大瓏企業在馬稠後工業園區新建廠房，4日舉行啟用典禮，由大瓏企業董事長劉惠珍（右五）、嘉義縣長翁章梁（右四）等人主持剪綵儀式。（張毓翎攝）

大瓏企業董事長劉惠珍（前排右三）表示，透過嘉義廠的啟用，將結合園區附近的醫療特區形成聚落，盼大瓏成為國際級的醫療大廠。（張毓翎攝）

大瓏企業23億打造嘉義馬稠後廠房正式啟用

全球醫療電燒刀第一把交椅大瓏企業斥資23億元，在馬稠後工業園區新建廠房，4日舉行啟用典禮，由大瓏企業董事長劉惠珍、嘉義縣長翁章梁等人主持剪綵儀式，宣告馬稠後廠將作為台灣高階醫療器材生產基地。

今日經濟部工業局主任秘書陳佩利、立委蔡易餘、鹿草鄉長楊秀玉、嘉縣府經濟發展處長江振瑋等人一同參與典禮。翁章梁表示，以前開車到此地時，放眼望去都是田，但經過前兩任縣長自力開發馬稠後工業區，工廠如雨後春筍般接連冒出，許多大廠把最新技術、設備帶來嘉義，還帶來就業機會，讓嘉義產業能更多元化。

大瓏企業主要生產電燒醫療器材及微創手術醫療耗材等高階醫療產品，占地1.3萬坪的基地，預估年產值能超過2億元，及3年後將有280位專業高階技術人員需求，可為嘉義增加就業機會及稅收。「立足台灣、放眼世界」劉惠珍指出，為留根台灣，當年決定從美國返台在新北土城設廠，這次透過嘉義廠的啟用，將結合園區附近的醫療特區形成聚落，盼大瓏成為國際級的醫療大廠。

縣府經發處說，馬稠後產業園區以引進三低一高（低污染、低耗能、低耗水、高價值）產業為目標，大瓏公司是馬稠後園區第一家取得工廠登記的廠商，園區1期產業用地全部售出，共29家國內外大廠購地投資設廠，目前2家已建好、20家施工建廠中、7家規畫中，縣府也正積極開發2期園區，打造嘉義海線最大、最新及最環保的生產聚落。

(中時 )