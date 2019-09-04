越南峴港有「東方夏威夷」之稱，還被美國《國家地理雜誌》評為人生必到的50個景點之一，長榮航空開闢台北－峴港航線，今日首班包機先由旅行社包下，到12月21日則會轉成每日一班的定期航班。

越南為東協10國當中經濟成長最為快速的國家，市場潛力可期，目前台北－胡志明每天飛航3班，台北－河內每天1班，並預定10月7日起增為每天2班。12月21日台北－峴港改為每天1班的定期航線後，屆時每周台北飛航越南航班將達42班。

長榮航空表示，開闢台北－峴港後，北、中、南越均有航點，對越南市場的布局將更加完善，密集的航班除滿足往返台灣及越南旅客外，搭配長榮航空既有每周80餘班的北美航班，有利吸引北美旅客經台北轉機前往越南。

此外，搭配歐洲巴黎、維也納，以及明年2月即將開航的台北－米蘭直飛航線，長榮航空有信心增加歐洲來台轉機的客源，發揮台灣轉運樞紐的價值及特色，也有助於航線經營的穩定性。

長榮航空自9月4日起，提供台北－峴港航線每五日一班的包機服務，由康福、五福、東南、百威、雄獅、長汎、喜鴻旅行社承包銷售，該航線將以A321-200機型執行飛航任務，飛機配有8個商務艙、176個經濟艙，共有184個座位數。

長榮指出，12月21日之後的台北－峴港定期航班，即日起接受旅客訂位，開航前7天將有特惠價，官網購買來回機票最低6888元起（未稅）；團體旅遊部分，長榮航空結合各大旅行業者，推出豐富精彩的行程，最低售價為24900元起（含稅）。

(中時 )