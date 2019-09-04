農委會陳吉仲主委到潭子農會座談交流。（洪慈庸辦公室提供／王文吉台中傳真）

農民針對「大型農機具補助」需求、聘請農業外籍勞工、農民福利制度等議題提出相關建議。（洪慈庸辦公室提供／王文吉台中傳真）

農委會針對農機具有許多補助專案，透過自動化、機械化可紓解農村缺工問題，立委洪慈庸服務處接獲農會及農友反映，期盼中央能協助「大型農機具補助」。為此，洪慈庸3日下午邀請農委會主委陳吉仲到后里、潭子農會進行座談交流，陳吉仲表示，農委會有各項補助專案可協助農民需求，「大型農機具補助」計畫將朝9月底實施來努力。

后里農會理事長張欽桐、潭子農會總幹事林淑茵、市議員蕭隆澤也出席座談會，共同討論包括「大型農機具補助」需求、聘請農業外籍勞工、農民福利制度等意見交流，多位參與農民也熱情提出相關建議。

洪慈庸指出，現在農村人力老化，以及缺工問題嚴重，農務作業上難免會遇到困難，各農會及農友都曾反映過農機具需求，為了協助農民，她持續爭取並要求農委會加速「大型農機具補助」計畫實施。

陳吉仲表示，農機補助政策會永續，今年農委會編列經費，而「大型農機具補助」計畫將朝9月底實施來努力，他也特別感謝洪慈庸委員持續為農民爭取相關預算。

洪慈庸表示，過去在后里，陸續協助農友舉辦座談會，爭取聘請農業外籍勞工；百合花生產過剩問題，爭取農委會補助舉辦插花示範教學，協助行銷；百合花種球不開花，也邀請防檢局、農試所、花卉中心等相關單位共同研究；協助協調台肥肥料品質不穩定及價格過高問題。

針對后里農會提出濕穀集運站需求，她也成功爭取農委會補助，總經費1560萬元，工程已在8月底正式動工，希望未來有更先進的集運設備，可幫助農民降低稻米生產風險，保護農民收益。而潭子鄉親相當關心農會穀倉修復進度，洪慈庸提到，目前修復工程二期計畫已送文化部，待排案審查，將持續協助爭取中央支持。

(中時 )