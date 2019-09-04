車牌9555撞9555 妻子打翻醋罈子 失控追撞老公車

還記得去年耶誕節，新北市街頭出現白色VOLVO休旅車「騎上」黑色BMW的奇景嗎？當時這起老婆開VOLVO「騎上」老公BMW的新聞，曾讓民眾嘖嘖稱奇，如今案件結果出爐，VOLVO駕駛詹女被依妨害公眾往來安全罪，判拘役40日，緩刑2年，並接受法治教育課程2場；BMW駕駛蕭男也被依妨害公眾往來罪起訴。

去年12月25日，新北市土城上演誇張本土劇，一台白色VOLVO休旅車在街頭狂追黑色BMW，最後更直接衝撞，「騎上」BMW朝左側；更離奇的是，兩台車車號後4碼竟然一模一樣。

警方調查發現，原來是BMW駕駛與VOLVO駕駛是夫妻，開VOLVO的詹女發現老公車上載了另名女子，懷疑老公出軌，因此開車尾隨老公座車，老公發現後想要加速離開，她一氣之下才開車衝撞老公座車。

據自由時報報導，檢方於今年7月初先起訴詹女；經調查後認為蕭男也在馬路上高速競駛，7月底再依妨害公眾往來罪起訴蕭男。

詹女在審理時認罪，法官念及她因一時失慮犯案，犯後坦承犯行，深具悔意，應無再犯之虞，宣告緩刑2年，為確保記取教訓，並建立尊重法治正確觀念，諭知緩刑期間付保護管束，並接受法治教育課程2場。

(中時電子報)