在選秀節目《Produce X 101》大放異彩的韓國男團Up10tion成員，別名Babysun（太陽寶寶）的李鎭赫，即將於10月13日與粉絲相約中午在台北TICC見面，《Lee Jin Hyuk Fan Meeting “JIN HYUK:HAE[T.Y.F.L]”in Taiwan》李鎭赫粉絲見面會台灣場，也在今天公開粉絲福利，將面對面互動擊掌破千名粉絲，感受他的暖男威力。

李鎮赫錄製影片給台灣粉絲，約台灣粉絲一起來中午約會。（圖／執行力整合行銷）

李鎮赫見面會當天TICC一樓將打造成與粉絲互動的遊樂園，歡迎粉絲們提早前來迎接小太陽，暖心的李鎭赫特別希望是在中午12:00與粉絲們約會，也為前來參與見面會的粉絲們會後準備了限量精美餐盒，讓大家能有足夠的返家時間，好好休息並迎接連假後的第一個上班日。

李鎭赫也為此特別錄製了問候影片，對粉絲們甜言蜜語超過2分鐘，也說他知道他的中文外號是「太陽寶寶」，聽起來有點可愛。他除了細心說明為何挑選中午12:00與大家見面，也說到自己準備了小餐盒，雖然不知道是否合大家的口味，但包含了他對大家的愛與關心喔！李鎭赫因尚未正式確認餐點內容而露出相當擔心的樣子，真心期待粉絲們能吃得開心。

李鎮赫在節目中展現魅力與團隊領導力，成功吸引到不少粉絲。（合成圖／翻攝自臉書）

李鎭赫除了8月10日在首爾舉辦自己的個人見面會，最近也參與綜藝節目《姐姐家的沙龍》以及《快點說出來》成為固定嘉賓，可說是非常活躍，也散發各方面不同的魅力。所屬公司Top Media日前更是透露今年10月李鎭赫即將以SOLO之姿個人出道，台灣場見面會上也有機會聽見他演唱個人的新單曲。

《Lee Jin Hyuk Fan Meeting“JIN HYUK: HAE[T.Y.F.L]”in Taiwan》李鎭赫粉絲見面會台灣場，將於9月7日中午12:00在ibon機台與網路同步開賣。福利滿滿中獎率高，除了每一位粉絲都能獲得限量精美餐盒1份以及活動限量海報1張（共三款，隨機發送）外，A區的朋友們抽中福利的機率更是高達91％以上！

이진혁李鎭赫粉絲見面會台灣場問候

【活動資訊】

活動名稱：《Lee Jin Hyuk Fan Meeting“JIN HYUK: HAE[T.Y.F.L]”in Taiwan》

活動日期：2019年10月13日(星期日) 中午12:00

活動地點：台北國際會議中心 TICC

售票時間：2019年09月07日(星期六) 中午12:00

售票網頁：https://ticket.ibon.com.tw/Web/ActivityInfo/Details/36310

票價：NT$4,500 / NT$3,500 / NT$2,800 (身障席 NT$2,250)

【粉絲福利】

A區 NT$4,500

會後hi-touch擊掌 800名

親簽海報 100名

簽名拍立得 10名

團體合照(15人一組) 210名

限量精美餐盒 ALL

限量活動海報(三款隨機) ALL

B區 NT$3,500

會後hi-touch擊掌 200名

親簽海報 60名

團體合照(15人一組) 60名

限量精美餐盒 ALL

限量活動海報(三款隨機) ALL

C區 NT$2,800

親簽海報 40名

團體合照(15人一組) 30名

限量精美餐盒 ALL

限量活動海報(三款隨機) ALL

(中時電子報)