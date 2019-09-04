三年一度的國際民航組織（ICAO）大會將於9月24日至10月4日在加拿大蒙特婁總部召開，涉外人士表示，不論我國最後是否有收到邀請函，民航局今年都會再度組團前往蒙特婁，展現我盼參與ICAO的決心，並把握機會與各國代表團、重要非政府間國際民航相關組織舉行雙邊會談。

涉外人士指出，今年的具體的國際支持包含了「七大工業國集團」（G7）外長會議聯合公報已經納入友我內容，支持所有國際民航社群的積極成員參與ICAO。加拿大駐台代表芮喬丹也曾經公開聲援，加拿大聯邦參眾議院有100多人次以質、聯名或個人致函、臉書貼文、錄影的方式來表達對台灣參與ICAO的支持。

涉外人士坦承，ICAO的狀況很惡劣，非常不理想，不但秘書長柳芳是中國籍，對外關係與法律局長黃解放也是中國籍，ICAO對我們的參與有很多不合理限制，比如像是開會換證被阻擋、媒體採放也受阻。

涉外人士說，民航局長林國顯已於8月中旬致函ICAO理事會主席奧盧穆伊瓦‧貝納德‧阿留（Olumuyiwa Benard Aliu），我方也確定其收到信函，盼對方了解我方訴求，惟截至目前為止未有任何回應。

他表示，就算我國最後仍收不到邀請函，民航局仍會再度組團前往蒙特婁，我旅加僑、學藉規劃於大會開議當日在當地舉辦活動響應本案。至於雙邊洽談仍在進行當中，不僅希望要與友邦國家與民航大國有專業的交流機會，目標也鎖定了G7國家雙邊會談。

(中時 )