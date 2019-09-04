越美味食堂的「紅燒牛肉河粉湯」用了十幾種越南進口香料，長時間熬煮，與台式紅燒味道同中有異。（林宏聰攝）

來自越南的台灣媳婦老店新開，讓正宗越南風味在台灣落地生根，一道「紅燒牛肉河粉湯」用了十幾種越南進口香料，長時間熬煮，與台式的紅燒味道同中有異，許多客人一試成主顧，甚至有人1星期7天連續上門，只點這道紅燒牛肉河粉。

在越南也開餐館的阿妙，來台後曾於高雄市政府附近開店賣起家鄉味，累積一票死忠顧客，後來因女兒出生，為照顧孩子而歇業，3年前才再與同鄉好友合夥，老店新開，店名「越美味食堂」，提供越南美味也藉此交流台越美食文化。

阿妙說，店內招牌菜「紅燒牛肉河粉湯」複製越南家鄉味，用了咖哩果、香茅、肉桂粉等十多種香料，花幾個小時熬煮，吃起來微辣且有些中藥味，所以在越南也相當受到華人歡迎，到了台灣她忠實呈現，並未特別調整口味。

牛肉選用帶筋的牛腱肉，先炒過再燉，隨後放入紅燒高湯中熬煮，起碼2個小時才能入味，有別於台灣牛肉麵的肉入口即化，越南紅燒牛肉帶咬勁，店家從越南進口河粉時，也特別挑選口感較Q彈的品牌，讓整碗河粉湯不會過度軟爛。

河粉是越南人習以為常的主食，越美味食堂光是河粉就有8種口味，除了紅燒牛肉河粉湯之外，還有牛肉河粉湯、酸辣海鮮河粉湯、海鮮河粉湯、雞肉河粉湯、牛肉炒河粉、海鮮炒河粉、雞肉炒河粉，讓台灣顧客都能選擇適合自己的越南美味。

店名：越美味食堂

地址：高雄市三民區大豐一路16號

電話：（07）3836038

營業時間：上午10點半到晚上9點（店休公布於臉書粉絲專頁）

售價；紅燒牛肉河粉湯110元

(中時 )