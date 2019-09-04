異位性皮膚炎治療前，哥哥手腳都是抓痕，妹妹雙腳被抓到流血包上紗布。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

異位性皮膚炎治療前，7歲男童的皮膚抓到破皮。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

異位性皮膚炎治療後，7歲男童的皮膚恢復平滑。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

護理師為4歲女童抽血，了解異位性皮膚炎病人過敏原。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

台中4歲女童日前癢到抓破腳底流血，不能走路必須包紮紗布。台中慈濟醫院小兒免疫醫師余孟恭門診發現嚴重個案，連7歲的哥哥也是「異位性皮膚炎」病人，兩兄妹雙雙搔癢抓到體無完膚。余孟恭醫師用藥與飲食、環境衛教三管齊下治療，月餘大幅改善症狀。

患者媽媽說，兒女約在2歲左右發病，起初只有臉部皮膚小面積泛紅，孩子感覺癢就忍不住抓；4、5歲之後，皮膚癢範圍愈來愈大，搔抓痕跡也愈來愈嚴重。看遍中、西醫做過各種異位性皮膚炎的治療，也試過很多保濕乳液及減敏產品，效果都有限。

余孟恭指出，異位性皮膚炎是慢性與反覆發作的皮膚搔癢發炎病症，發生主要原因與遺傳基因、環境誘發因子與個人免疫及體質有關。特別的是，小兄妹的父母都沒有異位性皮膚炎病史，這種情形並不常見，治療方向必須從環境與體質方面著手。

余孟恭發現，兩兄妹除手肘彎、膝蓋窩外，連肚子、背上、臉上與四肢，處處可見被抓破皮的病灶，皮膚粗糙甚至苔蘚化，周遭皮膚色素沈著或有疤痕化組織，尤其罕見的是小妹妹才四歲，已出現嚴重皮膚症狀。

抽血檢測發現，小兄妹兩人免疫球蛋白E（Immunoglobulin E，簡稱IgE）都超過5000，引發異位性皮膚炎可能的過敏原達20多項。

「治療異位性皮膚炎必須從藥物、飲食與環境三管齊下。」余孟恭表示，針對小兄妹病情，用藥方面依症狀使用免疫製劑、抗組織胺與類固醇制劑，改善過敏。飲食部份則衛教父母，避免讓孩子吃甜食、喝含糖飲料與油炸食物，多吃富含維生素Ｃ及微量元素鋅的綠色蔬菜跟水果。此外，居家環境則須減少灰塵、勤換寢具減少塵？曝露。

余孟恭補充，有些嚴重的異位性皮膚炎個案可能需要長期調理，小兄妹在家長充分配合下，治療月餘，病情已明顯控制並呈現穩定，皮膚逐漸重現平滑正常狀態，尤其哥哥在皮膚改善後，食慾變好，體重、身高都有增加。

(中時 )