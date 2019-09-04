密雲巨各莊鎮塘子小學校園裡的銀杏王，是已消失的唐代香岩寺留下的古樹。（取自新浪微博＠一方書院）

北京市園林科學研究院為瞭解千年古樹的祕密，去年開啟為期3年的「古樹名木基因保存與DNA指紋圖譜構建」研究，選定北京、天津及河北省等3地的25棵古銀杏為檢測對象，包括潭柘寺1300年的帝王樹、大覺寺銀杏王、昌平關溝大神木、密雲巨各莊鎮塘子小學銀杏王等，今年上半年已完成古樹的基因測序。

研究人員從每棵樹上選取三片新萌生的嫩葉送到實驗室化驗，找出樹木的DNA，從序列中發現其特異性的片段，從深入古樹分子層面，分析其長壽基因。

除了25棵古樹，研究團隊還選取一棵普通銀杏和一棵古銀杏「複製」幼樹進行基因測序，作為古樹的對照組，希望找出潭柘寺帝王樹與近在咫尺的配王樹之間是有否相似的DNA基因圖譜，古銀杏和它的克隆體，基因圖譜是不是百分之百相同，以及北京、天津與河北等三地比其它地區擁有更多高夀銀杏的原因，彼此之間的DNA有什麼相同的元素決定了它們長壽的特性。

未來，研究人員會開展更多古樹樹種的基因研究，包括北京比較常見的側柏、油松、檜柏、國槐、榆樹、棗樹等鄉土樹種的高夀古樹。其研究成果今後可應用于分子育種領域，培育出更適合在中國北方生長、抗性強、壽命長的樹種。

(旺報 )