臉書「我的新北市」結合知名圖文插畫「小學課本的逆襲」，宣導交通安全。（新北市新聞局提供／譚宇哲新北傳真）

新北市府宣導交通安全，找來知名圖文插畫「小學課本的逆襲」合作，即日起至8日在臉書「我的新北市」推出交通宣導網路活動，透過幽默趣味漫畫對白，提醒民眾注意外出用路安全，分享貼文還有機會獲得防水藍牙喇叭、超商商品券等好禮。

新北市新聞局長蔣志薇表示，交通部統計，路口是最常發生交通事故的地點，今年與知名圖文插畫「小學課本的逆襲」合作，製作「路口搜奇番外篇！」，希望透過幽默風趣的漫畫對白內容，例如：「過馬路時綠燈秒數不夠時，不要追趕小綠人」、「車輛等紅燈時，距離斑馬線三公尺比較安全」等，讓民眾在趣味中了解正確用路安全行為。

蔣志薇表示，「路口搜奇番外篇！」系列活動貼文共5篇，自9月4日起到9月8日每天一篇，民眾可透過「我的新北市」臉書活動網站分享給身邊的親朋好友，就有機會抽中防水藍牙喇叭及DIY彈珠台、超商商品券等好禮，活動時間至9月18日止，分享越多、中獎機會越高。

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